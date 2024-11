Frankfurt gewinnt wieder – Trainerdiskussion bei Hoffenheim

Eintracht Frankfurt hat den Siegeslauf fortgesetzt. Die Truppe von Trainer Dino Toppmöller setzte sich am Sonntag auswärts gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 durch und fixierte damit den vierten Pflichtspielsieg in Folge. In der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga sind die Frankfurter auch nach der 10. Runde nur sechs Punkte hinter Leader Bayern München Dritter. Der Elfte Stuttgart ist drei Bewerbsspiele sieglos. Noch schlechtere Zeiten durchlebt 1899 Hoffenheim.

Mit einem 0:0 gegen den FC Augsburg gab es für den Tabellen-15. auch im dritten Pflichtspiel in Folge keine drei Punkte. Die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo ist deshalb fraglich. „Fakt ist, dass wir nach zehn Spielen neun Punkte haben. Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bei DAZN und fügte hinzu: „Es ist so, dass wir uns nächste Woche zusammensetzen und alles analysieren. Das wäre so oder so unabhängig vom Ergebnis der Plan gewesen.“

Der Ex-Sportchef von Sturm Graz ließ offen, ob Matarazzo nach der Länderspielpause im nächsten Spiel am 23. November gegen Leipzig noch auf der Bank sitzen wird. Gegen Augsburg spielte Florian Grillitsch von Beginn an im zentralen Mittelfeld, Alexander Prass stand diesmal nicht im Kader.

Für die Frankfurter trafen Hugo Ekitike (45.), Nathaniel Brown (56.) und Omar Marmoush (62.). Die Aufholjagd der Stuttgarter durch Tore von Josha Vagnoman (86.) und Nick Woltemade (90.) blieb unbelohnt. Auch da ein weiterer Treffer nach VAR-Studium nicht anerkannt wurde. Stuttgart hatte Pech bei einem Lattentreffer von Ermedin Demirovic (18.), der wenig später auch per Strafstoß an Kevin Trapp scheiterte (21.). Auskommen mussten sie ohne DFB-Teamstürmer Deniz Undav, der wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel auch im Nationalteam nicht spielen wird.

