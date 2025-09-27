Frankfurt gewinnt Zehn-Tore-Spektakel gegen Gladbach

Eintracht Frankfurt ist zurück in der Erfolgsspur, Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Tiefpunkt in der deutschen Bundesliga erreicht.

Im zweiten Spiel mit Trainer Eugen Polanski an der Seitenlinie verloren die weiterhin sieglosen Gladbacher nach einer katastrophalen ersten Halbzeit 4:6 (0:5) gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und sind mit lediglich zwei Zählern Tabellenletzter.

Kapitän Robin Koch mit einem Doppelpack (10., 47.), Ansgar Knauff (15.), Jonathan Burkardt (35.), Farès Chaibi (39.) und der überragende Can Uzun (45.+1) trafen für die spielfreudigen Gäste, die vor den Härtetests in der kommenden Woche in der Königsklasse bei Atlético Madrid und in der Liga gegen Bayern München viel Selbstvertrauen sammelten.

Die Borussia zeigte in der Schlussphase eine Reaktion und kam durch Tore von Jens Castrop (72.), Haris Tabakovic (78.), Yannik Engelhardt (83.) und Grant-Leon Ranos (90.+9) noch einmal heran. Ob Polanski auch am nächsten Spieltag gegen den SC Freiburg auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch offen.

(SID)/Bild: Imago