Frankfurt holt Last-Minute-Remis gegen Wolfsburg

Eintracht Frankfurt hat drei Tage nach dem Aus in der Conference League den nächsten Rückschlag in letzter Sekunde vermieden.

Die Hessen sicherten sich am Sonntag in der deutschen Bundesliga zu Hause gegen den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit noch ein 2:2 (1:2). Der Erfolgsdruck auf Trainer Dino Toppmöller nach nun sechs sieglosen Pflichtspielen dürfte hingegen weiter wachsen.

Vor 56.500 Zuschauern bescherte Omar Marmoush in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Hausherren, die auf den verletzten ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic verzichten mussten, wenigstens noch den Punktgewinn. Maxence Lacroix (2.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Philipp Max (14.) sorgte Kevin Behrens (36.) für die erneute Führung der Niedersachsen, bei denen die Kritik am früheren Eintracht-Coach Niko Kovac nach nun sieben sieglosen Partien nicht abebben dürfte.

(APA)/Bild: Imago