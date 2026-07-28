Frankfurt holt neuen Verteidiger

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit dem brasilianischen Innenverteidiger Otávio.

Wie die SGE am Dienstag mitteilte, wechselt der 20-Jährige vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora an den Main. Dort erhält er einen Fünfjahresvertrag.

„Mit Otávio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial“, wird Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung zitiert: „Er ist Linksfüßer, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten.“

Laut der Mitteilung der Eintracht wird Otávio in Frankfurt die nötigen Medizinchecks absolvieren und danach ins Trainingslager nach Grassau nachreisen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Defensivspieler für Amadora auf 22 Einsätze. 17 Mal stand er dabei in der Startelf, womit er einen wichtigen Anteil am Klassenerhalt hatte.