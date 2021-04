Frankfurt oder Madrid? Jovic hat klaren Zukunftsplan

via

via Sky Sport Austria

Luka Jovic wechselte im Sommer 2019 von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Die ersten eineinhalb Jahre bei den Königlichen liefen nicht nach Wunsch des 23-Jährigen.

Anfang des Jahres zog es den Serben daher auf Leihbasis zurück an den Main. Der Angreifer erzielte drei Treffer in zwölf Einsätzen. Aber was passiert nach der Saison? Jovic selbst gibt die Antwort:

“Jeder weiß, dass ich offiziell Spieler von Real Madrid bin, wohin ich auch am Ende der Saison zurückkehren werde”, sagte Jovic der Bild.

Bild: Imago