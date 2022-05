Frankfurt träumt vom Titel! Das Finale der UEFA Europa League zwischen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und den Rangers live bei Sky Sport Austria

Das Finale der UEFA Europa League zwischen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und den Rangers am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

Johannes Brandl moderiert und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Philipp Paternina kommentiert live aus dem Stadion und Constanze Weiss fängt die Stimmen in Sevilla ein

Sky präsentiert die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Finale in der UEFA Europa League! Am kommenden Mittwoch steht im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und den Rangers an. Nach der sensationellen K.o.-Phase, in der die Frankfurter unter anderem den FC Barcelona sowie West Ham besiegten, wollen die Deutschen ihre Europacup-Saison mit dem Titel krönen. Für die Eintracht wäre es der erste internationale Pokal seit 1980 als die Mannschaft um Bruno Pezzey und Fred Schaub den UEFA Cup gewann. Auf der Gegenseite strebt das Traditionsteam aus Glasgow den zweiten internationalen Titel der Vereinshistorie an, nachdem die Rangers 1972 den Europapokal der Pokalsieger für sich entschieden. Kann Oliver Glasner mit seiner Mannschaft den Titel gewinnen und die enthusiastischen Frankfurter Fans feiern lassen oder spielen die Rangers den Party-Crasher? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Moderiert wird das Finale von Johannes Brandl und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen. Live aus Sevilla melden sich Kommentator Philipp Paternina sowie Constanze Weiss, die die Stimmen einfängt.





Das Finale der UEFA Europa League live bei Sky Sport Austria



Eintracht Frankfurt – Rangers F.C. ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Kommentator: Philipp Paternina

Bild: Imago