Frankfurt trifft Trainer-Entscheidung für CL-Abschluss

Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Markus Krösche setzt auch in der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur (Mittwoch ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!) auf Interimscoach Dennis Schmitt.

Auf die Frage, ob Schmitt, der das Team gemeinsam mit Klubikone Alexander Meier betreut, auch am Mittwoch gegen Kevin Dansos Tottenham und anschließend in der Liga gegen Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen werde, sagte Krösche: „Auf jeden Fall das nächste Spiel.“

HIGHLIGHTS | Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim | 19. Spieltag

Wann die Hessen einen Nachfolger für den in der Vorwoche entlassenen Dino Toppmöller vorstellen wollen, ließ Krösche nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:3) und Trainer Christian Ilzer am Samstag offen. „Wir werden den Richtigen auswählen, und wenn es soweit ist, dann werden wir es verkünden.“

Schmitt (32) verlor seine beiden bisherigen Partien als Interimscoach, die Eintracht besitzt in der Königsklasse am letzten Spieltag keine Chance mehr auf die Playoffs.

Rose weiter Kandidat in Frankfurt

Einer der Kandidaten soll Medienberichten zufolge Alexander Blessin vom FC St. Pauli sein. „Ich kenne ihn noch aus der Zeit in Leipzig, da war er U19-Trainer. Ich finde, dass er einen herausragenden Job auf St. Pauli macht“, sagte Krösche. Ob Blessin deswegen ein Kandidat ist, wollte er aber vor dem Bundesliga-Spiel weder bestätigen noch verneinen.

Neben Blessin wird auch Marco Rose als Kandidat gehandelt. Rose hat in der Bundesliga bereits Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert. Man wolle eine „zeitnahe Lösung finden“, so Krösche: „Wir schauen jetzt, was die nächsten Tage so bringen.“

(SID/sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.