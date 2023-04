Frankfurt und Glasner suchen im Pokal einen „Befreiungsschlag“

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner will mit einem Halbfinaleinzug im deutschen Fußball-Cup auch die derzeitige Tristesse beim Europa-League-Sieger vertreiben. „Mit einem Sieg kannst du die Wahrnehmung ganz, ganz schnell verändern. Es ist klar, dass ein Einzug ins Pokal-Halbfinale auch für die Eintracht nicht alljährlich wäre. Das wäre sicherlich für die gesamte Stimmungslage im Verein sehr positiv“, sagte Glasner vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Dienstag (ab 17:45 Uhr live auf Sky Sport Top Event – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass).

Bei der Eintracht gibt es aktuell diverse Problemfelder. Glasner und Vorstandssprecher Axel Hellmann werden umworben, dazu tobt in der Führungsebene ein Streit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Ein Jahr nach dem Europa-League-Sieg von Sevilla ist der Cup die letzte Chance auf einen Titel in dieser Spielzeit. Glasner war zuletzt mit Topclubs wie Chelsea und Tottenham in Verbindung gebracht worden. Die Mannschaft des Oberösterreichers ist seit Mitte Februar sieglos. „Die Stimmung in einem Fußballclub hängt schon auch ein bisschen von den Ergebnissen ab“, meinte Glasner. „Wir wünschen uns alle diesen Befreiungsschlag.“

Bayern München mit Neo-Trainer Thomas Tuchel empfängt Freiburg. Im Kräftemessen mit dem Team von Christian Streich kann er höchstwahrscheinlich auch auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen, der am Montagvormittag im Training wegen eines Schlages gefehlt hatte. „Es war eine Vorsichtsmaßnahme“, merkte Tuchel an. Jamal Musiala, der beim 4:2 gegen Borussia Dortmund erstmals wieder nach seinem Muskelfaserriss auf dem Platz stand, könne „mindestens eine Halbzeit spielen“, so Tuchel. „Das ist die Empfehlung.“

(APA) / Bild: Imago