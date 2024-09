Frankfurt vergibt Zwei-Tore-Führung gegen Pilsen

Eintracht Frankfurt vergibt in der Nachspielzeit den Sieg in der Europa League! Die Deutschen lagen zwischenzeitlich mit 3:1 gegen Viktoria Pilsen in Führung, doch die Tschechen drehen die Partie in den letzten Minuten.

Frankfurt-Star Hugo Ekitiké bringt die Deutschen in der 38. Minute mit einem feinen Abschluss in Führung. Doch vor der Pause können die Tschechen durch Pavel Sulc ausgleichen (41.).

Nur 108 Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Junior Ebimbe zum 2:1 für Frankfurt. Und ein alter Bekannter der ADMIRAL Bundesliga erzielt das 3:1 – Rasmus Kristensen zieht nach einer Ecke aus rund 13 Metern ab und erhöht für seinen neuen Verein.

Das Spiel bleibt jedoch spannend, denn Pilsen kommt in der 86. Minute durch Prince Adu zum Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit gelingt Pilsen durch Vaclav Jemelka spät der 3:3-Ausgleichstreffer.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Hugo Ekitiké (38.)

1:1 – Pavel Sulc (41.)

2:1 – Junior Dina Ebimbe (62.)

3:1 – Rasmus Kristensen (67.)

3:2 – Prince Adu (86.)

3:3 – Vaclav Jemelka (90.+1)

Bild: Imago