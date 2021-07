Glasner verliert bei Frankfurt-Debüt – auch Hütter-Premiere misslingt

via

via Sky Sport Austria

Die Vorbereitung der Bundesligisten ist bereits in vollem Gange, die ersten Klubs bereiten sich mit Testspielen auf die neue Spielzeit vor. Die Testspiel-Ergebnisse in der Übersicht.

Glasner verliert bei Trainer-Debüt

Eintracht Frankfurt ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Europa-League-Teilnehmer verlor am Samstag das Testspiel gegen Drittligist Wehen Wiesbaden trotz Pausenführung mit 1:3 (1:0).

Aymen Barkok erzielte den Treffer für die Eintracht, Kevin Lankford (50.) und Amin Farouk (52./72.) drehten die Partie für die Wiesbadener. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Hessen auf Drittligist Waldhof Mannheim (6. bis 8. August). Zum Saisonauftakt gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Oliver Glasner bei Pokalsieger Borussia Dortmund (14. August).

Wiesbadens Farouk spaziert durch SGE-Abwehr

Hütter mit Gladbach im ersten Test nur Unentschieden

Borussia Mönchengladbach hat in seinem ersten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Adi Hütter noch nicht restlos überzeugt. Der Bundesligist erreichte beim Drittligisten Viktoria Köln, der in der Saisonvorbereitung allerdings schon deutlich weiter ist, am Samstag ein 2:2 (1:2). Ramy Bensebaini und Patrick Herrmann verhinderten eine Niederlage.

Die Gladbacher haben noch vier weitere Tests vereinbart, einen davon beim FC Bayern München, den sie am 13. August auch zum ersten Saisonspiel empfangen. Eine Woche zuvor steht das knifflige Pokal-Duell beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

(SID) / Bild: Imago