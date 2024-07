Frankfurt verpflichtet „eines der größten Talente Deutschlands“

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt verpflichtet Can Uzun vom 1. FC Nürnberg.

Der 18-jährige Stürmer wechselt zur neuen Saison zur Eintracht, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben hat.

In der abgelaufenen Saison gehörte Uzun beim 1. FC Nürnberg zu den Stammspielern und sorgte mit 19 Treffern und vier Vorlagen in 32 Pflichtspielen, davon 16 Tore und zwei Vorlagen in der Liga, für Aufsehen. Der 18-Jährige gehörte damit zu den Topscorern der zweiten Liga.

„Eines der größten Talente in Deutschland“

Sportvorstand Markus Krösche: „Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird.“

Can Uzun sagt: „Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können.“

(Eintracht Frankfurt) / Bild: Imago