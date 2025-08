Frankfurt-Verteidiger wechselt nach Katar

Innenverteidiger Tuta zieht es vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach Katar.

Wie die Hessen mitteilten, wechselt der langjährige Stammspieler mit sofortiger Wirkung zu Al-Duhail SC. Der 26-Jährige hätte am Main noch ein Jahr Vertrag gehabt, laut Medienberichten soll die Ablöse bei rund 15 Millionen Euro liegen. Tuta war im Januar 2019 vom FC Sao Paulo zur Eintracht gewechselt und absolvierte seitdem 187 Pflichtspiele für die SGE.

„Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Durch den Gewinn der Europa League im Jahr 2022 werde „er für immer Bestandteil der Klubgeschichte sein. Für uns war es daher selbstverständlich, dass wir seinem Wechselwunsch entsprechen.“

