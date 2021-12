Frankfurts Transferpläne: Youngsters für abwanderndes Trio?

Die Auflösung eines Missverständnisses, potenzielle Neuzugänge und Spieler auf der Streichliste: Bei Eintracht Frankfurt könnte sich im Winter viel tun – oder eben gar nichts.



Mit sechs Spielen ohne Sieg startete Eintracht Frankfurt dürftig in diese Bundesliga-Saison. Am siebten Spieltag schien sich der Knoten durch einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern zu lösen. Weitere Niederlagen trübten jedoch das SGE-Gemüt. Nach zuletzt erfolgreichen Wochen überwintert das Team von Trainer Oliver Glasner auf Rang sechs. Zufriedenstellend. Dennoch könnte sich im Winter einiges am Personal ändern.

Der Blick geht nach Frankreich

Nach Sky Informationen steht die Eintracht vor der Verpflichtung von Faride Alidou. Der 20-jährige Offensiv-Youngster vom Hamburger SV würde den Angriff verstärken. In neun Spielen der 2. Bundesliga traf der deutsche U20-Nationalspieler zwei Mal und legte vier weitere Tore auf. Grundsätzlich sind sich der Spieler und die beiden Vereine über einen Wechsel einig. Die Frage ist, wann er stattfinden soll. Im kommenden Sommer könnte Alidou ablösefrei wechseln, im jetzigen Winter-Transferfenster wäre wohl eine Ablöse um 500.000 Euro fällig.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche blickt aber wohl auch nach Frankreich. Wie die L’Equipe berichtet, hat Frankfurt ein Auge auf Randal Kolo Muani vom FC Nantes geworfen. 18 Spiele in der Ligue 1 stehen bei ihm zu Buche, dabei hat er sieben Tore und drei Vorlagen auf dem Konto. Auch er wäre eine Option im Sturm.

Winter oder Sommer: Wann greift Frankfurt zu?

Anthony Caci ist ein schneller und offensivstarker Außenverteidiger, der gut in das System von Glasner passen würde. Laut Le 10 Sports besteht Interesse seitens der Adlerträger. Der Franzose ist fester Bestandteil im Team von Racing Straßburg. Es gebe allerdings Mitbewerber aus der Bundesliga wie Bayer Leverkusen, die finanziell besser dastehen.

Sowohl bei Caci als auch bei Muani ist die Situation dieselbe wie bei Alidou. Im Sommer enden ihre Verträge in Frankreich, für eine Verstärkung im Winter müsste die Eintracht Geld auf den Tisch legen. Unter anderem wegen der Corona-Krise steht der Klub aus Hessen finanziell aber nicht sehr gut da. Spieler müssen verkauft werden, um Neuverpflichtungen eintüten zu können.

Sky Info: Missverständnis um Blanco beendet

Einen Spieler, der nie wirklich in Deutschland ankam, steht kurz vor dem Verkauf. Mit großen Hoffnungen kam Spanien-Talent Fabio Blanco im Sommer vom FC Valencia, über Einsätze bei der U19 kam er nicht hinaus. Nach Sky Informationen wird der 17-Jährige in sein Heimatland zum FC Barcelona wechseln. Dort soll er über die zweite Mannschaft an die Profis herangeführt werden. So war auch der Plan in Frankfurt, der nicht aufging.

Auf der Verkaufsliste der Eintracht stehen Aymen Barkok, der gerade beim Afrika-Cup mit Marokko unterwegs ist, und Ajdin Hrustic. Der Australier will an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen und braucht dafür Einsätze, um sich präsentieren zu können. Die bekam er bei den Adlerträgern zuletzt nicht mehr häufig. Weitere Kandidaten sind Erik Durm und Danny Da Costa, falls Angebote für sie bei der SGE eingehen.

Sky Reporter Alexander Bonengel schätzt die Lage wie folgt ein: „Es kann sein, dass jetzt im Winter sehr viel passiert. Es kann aber auch sein, dass nahezu alles auf den Sommer vertagt wird.“

(sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.