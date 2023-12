Frankreich, Angola & Slowenien ÖHB-Gegnerinnen in WM-Hauptrunde

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen trifft zum Auftakt der WM-Hauptrunde wie erwartet auf Frankreich.

Die Französinnen besiegten am Montag in Stavanger Slowenien mit 31:27 (17:15) und gewannen die Gruppe D ohne Punkteverlust. Damit ist Medaillenanwärter Frankreich am Mittwoch (18.00 Uhr) in Trondheim nächster Gegner der ÖHB-Frauen, am Freitag (15.30) geht es gegen Angola und am Sonntag (18.00) gegen Slowenien.

(APA).

Beitragsbild: Imago.