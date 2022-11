Frankreich beruft gegen aberkanntes Griezmann-Tor

Frankreich geht nach der Niederlage gegen Tunesien am Mittwoch in die Berufung.

Der Grund: Antoine Griezmann hatte in der 98. Minute beim Stand von 1:0 für Tunesien den Ausgleich erzielt, der nach einer Videoüberprüfung aber aberkannt wurde, weil der VAR eine Abseitsposition Griezmanns beim Abspiel von Aurelien Tchouameni erkannt hatte. Der Ball war von einem Verteidiger geblockt worden und zu Griezmann gekommen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Abseits stand.

„Wir schreiben eine Beschwerde, weil Antoine Griezmanns Tor unserer Meinung nach falsch aberkannt wurde. Diese Beschwerde muss innerhalb von 24 Stunden nach dem Abpfiff abgegeben werden“, teilte der französische Fußballverband FFF mit. Unklar war aber, ob es um das Tor selbst oder um die Tatsache ging, dass es erst nach dem Abpfiff aberkannt wurde.

Protest ohne Folgen fürs Achtelfinale

Wie auch immer, eine etwaige Revision hätte nur statistischen Charakter. Tunesien wäre so oder so ausgeschieden und Frankreich in jedem Fall Gruppensieger. Im Achtelfinale trifft Frankreich am Sonntag auf Polen.

