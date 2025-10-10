Frankreich gewinnt glanzlos gegen Aserbaidschan

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat einen mühsamen Sieg gegen Außenseiter Aserbaidschan gefeiert und bleibt mit drei Siegen aus drei Qualifikationsspielen klar auf WM-Kurs.

Im Pariser Prinzenpark setzte sich der zweimalige Weltmeister nach einigen Startschwierigkeiten 3:0 (1:0) durch.

Real-Star Kylian Mbappé (45.+2) traf erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung. Adrien Rabiot (69.) und der erst kurz zuvor für den verletzten Mbappé eingewechselte Florian Thauvin (84.) erhöhten. Olise war einer der besseren Franzosen, ehe er in der 71. Spielminute ausgewechselt wurde. Upamecano spielte durch.

Mit neun Punkten führt Frankreich in der Gruppe D vor der Ukraine (4), die in einem wilden Spiel 5:3 (3:1) in Island (3) gewannen. Aserbaidschan (1) ist Schlusslicht.

(SID) / Bild: Imago