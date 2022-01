Frankreich gewinnt Schlagerspiel gegen Kroatien – Weltmeister Dänemark souverän

via

via Sky Sport Austria

Olympiasieger Frankreich hat das erste Spitzenspiel der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei nach hitzigen 60 Minuten gewonnen. Der Rekordweltmeister um Topstar Nikola Karabatic startete mit einem umkämpften 27:22 (13:11) gegen Vizeeuropameister Kroatien in die Endrunde.

Vor allem nach der Pause ging es heiß her. Der frühere Melsunger David Mandic sah nach einem Foul sogar die Blaue Karte, die im Gegensatz zur Roten Karte ein Disziplinarverfahren einleitet. Der Kroate kann somit noch für weitere Spiele gesperrt werden. Im zweiten Spiel der Gruppe C siegte Serbien in Szeged gegen die Ukraine klar mit 31:23 (17:11).

https://twitter.com/EHFEURO/status/1481730039255343104

Weltmeister Dänemark begann das Turnier mit einem souveränen 30:21 (18:10) gegen Montenegro. Im anderen Spiel der Gruppe A hatte zuvor Slowenien, Halbfinalist von 2020, in Debrecen gegen Nordmazedonien knapp mit 27:25 (13:10) gewonnen.

Vizeweltmeister Schweden hatte beim 30:18 (17:11) gegen Bosnien-Herzegowina kaum Mühe. Ebenfalls in Gruppe E musste dafür Titelverteidiger Spanien lange zittern. Der Europameister von 2018 und 2020 setzte sich in Bratislava gegen Tschechien nach langem Kampf mit 28:26 (14:11) durch. Einen Fehlstart erlebte Co-Gastgeber Ungarn beim 28:31 (10:13) gegen die Niederlande.

(SID)/Bild: Imago