Frankreich gibt Kader für UEFA Nations League-Spiel gegen Österreich bekannt

Der französische Fußballverband gab am heutigen Donnerstag den 23-Mann Kader für die zwei UEFA Nations League-Spiele gegen Österreich und Dänemark bekannt.

Neu dabei im Kader sind drei Spieler: Benoit Badiashile (AS Monaco/FRA), Youssouf Fofana (AS Monaco/FRA) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/GER). Die Franzosen treten am 22. September in der Gruppe 1 der Nations League zuerst gegen Österreich im Stade de France an, am 25. September geht es dann nach Dänemark in das Parken Stadium. Nach vier Spielen steht die „Equipe Tricolore“ noch immer ohne Sieg und damit als Tabellenletzter da, Österreich ist mit vier Punkten am dritten Tabellenplatz.

