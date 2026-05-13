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Jung, eiskalt, begehrt! Bournemouth-Juwel Junior Kroupi sorgt in der Premier League bereits im Alter von 19 Jahren für F
Premier League

Frankreich-Legende schwärmt! Dieses Offensiv-Talent von Bournemouth verzückt die Premier League

Jung, eiskalt, begehrt! Bournemouth-Juwel Junior Kroupi sorgt in der Premier League bereits im Alter von 19 Jahren für Furore.

Während die Topklubs ihre Fühler ausstrecken, schwärmt ein Weltstar in höchsten Tönen. Ist das der Anfang einer großen Karriere?

„Ich bin über seine Entwicklung nicht überrascht“, betonte Frankreich-Legende Thierry Henry bei Sky Sports. Der ehemalige U-Nationaltrainer der Equipe Tricolore wollte Kroupi „schon als 16-Jährigen zur U21-Nationalmannschaft hochziehen. Das hat nicht so richtig geklappt, weil er noch nicht einmal für die U17, U18 oder U19 gespielt hatte“, erklärte er. „Aber wenn ich einen Spieler mit diesem rohen Talent und diesem Willen sehen, dann ist mir das Alter egal.“

Der 1,79 Meter große Kroupi zählt zu den absoluten Überfliegern in dieser Premier-League-Saison. Mit zwölf erzielten Toren ist er der treffsicherste Teenager der Liga. Gerade einmal 128 Minuten benötigt er für einen Treffer.

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Bemerkenswerte xGoals-Statistik

Bemerkenswert: Das Sturmjuwel traf zwölf Mal bei einem Expected-Goals-Wert von 7,96 – eine Statistik, die für eine hohe Abschlussqualität spricht. Auch vom Elfmeterpunkt zeigte er sich mit erst 19 Jahren verantwortungsbewusst und eiskalt (zwei Elfmeter, zwei Treffer).

Kroupi kam 2025 für 13 Millionen Euro aus Lorient, wurde im Anschluss noch einmal an seinen Jugendklub verliehen. In England wusste er in seiner Premierensaison auf Anhieb zu überzeugen. Sein Marktwert ist in der Folge explodiert, wird schon jetzt auf 40,9 Millionen Euro taxiert.