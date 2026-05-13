Frankreich-Legende schwärmt! Dieses Offensiv-Talent von Bournemouth verzückt die Premier League
Jung, eiskalt, begehrt! Bournemouth-Juwel Junior Kroupi sorgt in der Premier League bereits im Alter von 19 Jahren für Furore.
Während die Topklubs ihre Fühler ausstrecken, schwärmt ein Weltstar in höchsten Tönen. Ist das der Anfang einer großen Karriere?
„Ich bin über seine Entwicklung nicht überrascht“, betonte Frankreich-Legende Thierry Henry bei Sky Sports. Der ehemalige U-Nationaltrainer der Equipe Tricolore wollte Kroupi „schon als 16-Jährigen zur U21-Nationalmannschaft hochziehen. Das hat nicht so richtig geklappt, weil er noch nicht einmal für die U17, U18 oder U19 gespielt hatte“, erklärte er. „Aber wenn ich einen Spieler mit diesem rohen Talent und diesem Willen sehen, dann ist mir das Alter egal.“
Der 1,79 Meter große Kroupi zählt zu den absoluten Überfliegern in dieser Premier-League-Saison. Mit zwölf erzielten Toren ist er der treffsicherste Teenager der Liga. Gerade einmal 128 Minuten benötigt er für einen Treffer.
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Bemerkenswerte xGoals-Statistik
Bemerkenswert: Das Sturmjuwel traf zwölf Mal bei einem Expected-Goals-Wert von 7,96 – eine Statistik, die für eine hohe Abschlussqualität spricht. Auch vom Elfmeterpunkt zeigte er sich mit erst 19 Jahren verantwortungsbewusst und eiskalt (zwei Elfmeter, zwei Treffer).
Kroupi kam 2025 für 13 Millionen Euro aus Lorient, wurde im Anschluss noch einmal an seinen Jugendklub verliehen. In England wusste er in seiner Premierensaison auf Anhieb zu überzeugen. Sein Marktwert ist in der Folge explodiert, wird schon jetzt auf 40,9 Millionen Euro taxiert.
Interessenten stehen Schlange
Entwicklungen, die auch die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan ruft. Nach Informationen von Sky Sports News ist der FC Barcelona an einem Sommer-Transfer interessiert. Auch die Giganten aus der Premier League haben ihre Fühler bereits ausgestreckt.
Bournemouth will sein Sturmjuwel (Vertrag bis 2030) allerdings nicht im kommenden Transferfenster abgeben. Sollte er nicht zu halten sein, soll eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) in die Kassen der „Verkaufskönige“ fließen.
Allein in dieser Spielzeit nahm der PL-Klub über 310 Millionen Euro ein. Dazu zählen die Mega-Transfers von Antoine Semenyo (für 72 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt), Ilya Zabarnyi (für 63 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt), Dean Huijsen (für 62,5 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt), Milos Kerkez (für 46,9 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt) und Dango Ouattara (für 42,8 Millionen Euro zum FC Brentford gewechselt). Mit Kroupi könnte der nächste Blockbuster-Deal folgen …
Königsklasse mit Bournemouth und Rose?
Zunächst gilt es allerdings, die Top-Saison zu krönen, schließlich hat Bournemouth als Überraschungssechster gute Chancen auf die Champions League: Sollte der Tabellenfünfte Aston Villa das Europa-League-Finale gegen Freiburg gewinnen, würde auch der Sechste in der Königsklasse spielen. Der fünfte Startplatz wurde bereits durch das UEFA-Ranking gesichert.
Bournemouth hofft, in der kommenden Spielzeit unter Neu-Trainer Marco Rose Champions-League-Luft schnuppern zu dürfen, muss dafür allerdings wichtige Punkte gegen Manchester City (Dienstag, 19. Mai um 20:30 live und exklusiv auf Sky Sport – streame mit Sky X) einfahren. Doch auch gegen das Starensemble von Pep Guardiola rechnet sich die Iraola-Elf etwas Zählbares aus, schließlich sind die Cherries seit 16 (!) Liga-Spielen ohne Niederlage.
Ob in der nächsten Saison mit Bournemouth oder in Zukunft mit einem anderen Klub: Kroupi wird früher oder später auf der höchsten europäischen Bühne zu sehen sein – vielleicht ja schon im Sommer mit Frankreich bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
„Er hat bewiesen, dass er ein Torjäger ist. In der Box erinnert er mich an Jermain Defoe“, schwärmte Henry. „Er kann rechts spielen, links spielen, hat ein Auge fürs Tor und hat eine tolle Zukunft vor sich.“
(Nico Ditter – skysport.de)
Bild: Imago