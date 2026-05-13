Frankreich-Legende schwärmt! Dieses Offensiv-Talent von Bournemouth verzückt die Premier League

Interessenten stehen Schlange

Entwicklungen, die auch die nationale und internationale Konkurrenz auf den Plan ruft. Nach Informationen von Sky Sports News ist der FC Barcelona an einem Sommer-Transfer interessiert. Auch die Giganten aus der Premier League haben ihre Fühler bereits ausgestreckt.

Bournemouth will sein Sturmjuwel (Vertrag bis 2030) allerdings nicht im kommenden Transferfenster abgeben. Sollte er nicht zu halten sein, soll eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) in die Kassen der „Verkaufskönige“ fließen.

Allein in dieser Spielzeit nahm der PL-Klub über 310 Millionen Euro ein. Dazu zählen die Mega-Transfers von Antoine Semenyo (für 72 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt), Ilya Zabarnyi (für 63 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt), Dean Huijsen (für 62,5 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt), Milos Kerkez (für 46,9 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt) und Dango Ouattara (für 42,8 Millionen Euro zum FC Brentford gewechselt). Mit Kroupi könnte der nächste Blockbuster-Deal folgen …

Königsklasse mit Bournemouth und Rose?

Zunächst gilt es allerdings, die Top-Saison zu krönen, schließlich hat Bournemouth als Überraschungssechster gute Chancen auf die Champions League: Sollte der Tabellenfünfte Aston Villa das Europa-League-Finale gegen Freiburg gewinnen, würde auch der Sechste in der Königsklasse spielen. Der fünfte Startplatz wurde bereits durch das UEFA-Ranking gesichert.

Bournemouth hofft, in der kommenden Spielzeit unter Neu-Trainer Marco Rose Champions-League-Luft schnuppern zu dürfen, muss dafür allerdings wichtige Punkte gegen Manchester City (Dienstag, 19. Mai um 20:30 live und exklusiv auf Sky Sport – streame mit Sky X) einfahren. Doch auch gegen das Starensemble von Pep Guardiola rechnet sich die Iraola-Elf etwas Zählbares aus, schließlich sind die Cherries seit 16 (!) Liga-Spielen ohne Niederlage.

Ob in der nächsten Saison mit Bournemouth oder in Zukunft mit einem anderen Klub: Kroupi wird früher oder später auf der höchsten europäischen Bühne zu sehen sein – vielleicht ja schon im Sommer mit Frankreich bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

„Er hat bewiesen, dass er ein Torjäger ist. In der Box erinnert er mich an Jermain Defoe“, schwärmte Henry. „Er kann rechts spielen, links spielen, hat ein Auge fürs Tor und hat eine tolle Zukunft vor sich.“

(Nico Ditter – skysport.de)

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