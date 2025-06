Frankreich ohne Wembanyama zur Basketball-EM

Frankreichs Basketball-Jungstar Victor Wembanyama wird auf die Teilnahme an der kommenden Europameisterschaft verzichten. Der NBA-Profi der San Antonio Spurs steht nicht im erweiterten EM-Aufgebot, das der französische Verband am Freitag veröffentlichte. Mitte Februar hatte Wembanyama seine zweite Saison in der NBA wegen einer Thrombose in der Schulter vorzeitig beendet.

Der 21-Jährige hatte noch im vergangenen Jahr mit Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewonnen. Neben ihm fehlt auch Defensivstar Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) im vorläufigen Kader des Vize-Europameisters von 2022, auch der langjährige NBA-Profi Evan Fournier ist nicht dabei.

Insgesamt sind sechs Spieler aus dem Olympia-Team nominiert. Aus der NBA gehören Bilal Coulibaly, Alex Sarr (beide Washington Wizards), Moussa Diabate (Charlotte Hornets), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) und Guerschon Yabusele (Philadelphia 76ers) zum 18-köpfigen Aufgebot.

Frankreich trifft bei der EM (27. August bis 14. September) in der Vorrunde von Kattowitz/Polen auf Slowenien, Island, Belgien, Israel und den polnischen Gastgeber.

(SID) / Foto: IMAGO