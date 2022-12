Frankreich vs. Argentinien 2018: Sieben-Tore-Spektakel als WM-Vorentscheidung

Die Fußball-WM in Katar geht am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) mit dem Endspiel zwischen Weltmeister Frankreich und Argentinien zu Ende.

Die „Equipe Tricolore“ will angeführt von Kylian Mbappe im Stadion von Lusail als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 ihren Titel erfolgreich verteidigen, während der argentinische Superstar Lionel Messi mit der „Albiceleste“ den Höhepunkt seiner Karriere anpeilt. Für beide Nationen wäre es der jeweils dritte WM-Titel.

Gleichzeitig ist die Finalpaarung eine Neuauflage des spektakulären Achtelfinal-Duells 2018: Im damaligen WM-Achtelfinale bezwang Frankreich Argentinien mit 4:3 – sehenswerte Tore, acht gelbe Karten und mehrfache Führungswechsel prägten damals eine der spannendsten Begegnungen der letzten Weltmeisterschaft.

Am 30. Juni 2018 glänzten der spätere Weltmeister sowie der 2014-Vizeweltmeister mit einer Reihe an unterhaltsamen Aktionen. Nach einem Elfmeterfoul an Kylian Mbappe verwertete Antoine Griezmann zunächst den Strafstoß zum 1:0. Ein sehenswerter Treffer durch Angel Di Maria sowie ein von Gabriel Mercado abgefälschter Messi-Schuss drehten die Partie in Kasan jedoch zunächst zugunsten der Argentinier, die nach einer durchwachsenen Gruppenphase befreit aufspielten.

2018: Mbappe-Doppelpack folgt auf Pavard-Traumtor

Das spätere Tor des Turniers brachte Frankreich zurück ins Spiel: Benjamin Pavard traf per Weitschuss, ehe ein Mbappe-Doppelpack für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Ein später Agüero-Kopfballtreffer ließ Argentinien erneut hoffen, ehe die „Equipe Tricolore“ nach einer hektischen Schlussphase doch noch das Viertelfinale erreichte.

Nicht nur für die britische Zeitung The Independent ging das Achtelfinalduell als eines der besten WM-Spiele aller Zeiten in die Geschichte ein – mit Siegen über Uruguay, Belgien und Kroatien ergatterte Frankreich tatsächlich den zweiten WM-Titel.

Neben den damaligen Torschützen standen aus dem aktuellen Kader auch Goalie Hugo Lloris sowie Raphael Varane und der verletzte Lucas Hernandez auf dem Feld. Auf argentinischer Seite haben neben Messi und Di Maria auch Nicolas Otamendi und Nicolas Tagliafico die große Chance zur Revanche.

Messi & Mbappe rittern um Torjägerkrone

Neben dem WM-Pokal wird allerdings auch noch um individuelle Titel gekämpft: Für Mbappe und Messi, die bei Paris St. Germain Teamkollegen sind, geht es zudem noch um die WM-Torjägerkrone. Beide halten bei fünf Treffern. Aber auch Olivier Giroud bzw. Julian Alvarez dürfen sich mit bisher vier Toren noch Hoffnungen machen. Für Messi wird es sein insgesamt 26. WM-Einsatz sein, ein neuer Rekord.

Frankreich hatte auf dem Weg ins Finale ab dem Achtelfinale Polen, England und Marokko eliminiert. Argentinien qualifizierte sich durch Siege gegen Australien, die Niederlande und Kroatien fürs Endspiel. Das Spiel um Platz drei entschied Kroatien gegen Marokko mit 2:1 (2:1) für sich.

Statistische Vorteile der bisherigen Aufeinandertreffen sprechen für Argentinien: Trotz der Niederlage in Russland 2018 hat Argentinien bei den gesamten Begegnungen mit sechs Siegen und drei Remis in bislang zwölf Spielen die Nase vorne. Auch die zwei vorherigen WM-Begegnungen gingen an die „Albiceleste“ (2:1-Sieg bei der WM 1978, 1:0 bei der WM 1930 – jeweils in der Gruppenphase).

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.