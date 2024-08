Frankreich wirft Argentinien raus! Fußball-Halbfinale komplett

Die französischen Fußballer haben das olympische Halbfinale erreicht und sich gegen Argentinien für die bittere Niederlage im WM-Finale 2022 ein wenig revanchiert.

Die „Equipe Tricolore“ siegte durch ein Tor von Jean-Philippe Mateta gegen die Südamerikaner nach einem hitzigen Aufeinandertreffen in Bordeaux mit 1:0 und trifft nun am Montag im Halbfinale auf Ägypten, das gegen Paraguay 5:4 im Elfmeterschießen gewann. Nach dem Spiel kam es noch zu Tumulten und Schubsereien.

Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Marokko. Spanien siegte gegen Japan 3:0, Marokko setzte sich mit 4:0 gegen die US-Fußballer durch.

Mateta-Treffer ebnet Weg ins Halbfinale

In einer umkämpften und teils hitzigen Partie gelang Mateta bereits in der fünften Minute der entscheidende Treffer für die Gastgeber. Ein weiteres Tor des zukünftigen Bayern-Stürmers Michael Olise wurde wegen eines Foulspiels des Passgebers nach Videobeweis zurückgenommen. In der zehnminütigen Nachspielzeit wehrten die Franzosen aber alle Angriffe ab.

Durch die Vorfälle bei der Südamerikameisterschaft hatte die Partie zusätzliche Brisanz erhalten. Argentinische Nationalspieler hatten nach dem Copa America-Triumph rassistische Gesänge mit abwertenden Texten über französische Spieler afrikanischer Herkunft angestimmt. Mittelfeldspieler Enzo Fernandez, auf dessen Instagram-Account das Video zu sehen gewesen war, hatte sich dafür später entschuldigt. Aus dem Copa-Aufgebot sind Julián Alvarez von Manchester City und Nicolás Otamendi von Benfica Lissabon auch bei Olympia dabei.