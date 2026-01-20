Franzoni im 1. Kitzbühel-Training Schnellster – Kriechmayr 16.

Giovanni Franzoni ist am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel der Schnellste gewesen.

Der 24-jährige Italiener taktierte wenig und behielt bei schnellen Bedingungen in 1:52,87 Minuten vor seinem Landsmann Christof Innerhofer (+0,11 Sek.) die Oberhand. Vincent Kriechmayr landete als bester Österreicher auf Platz 16 (+1,54). Der zuletzt kranke Marco Schwarz besichtigte die Strecke, ließ den Lauf aber aus und wird beim 2. Training starten.

(APA) / Bild: Imago