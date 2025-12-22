Franzose Noel im Alta-Badia-Slalom voran – Gstrein bester Österreicher
Clement Noel (FRA) führt nach dem ersten Durchgang beim Herren-Slalom in Alta Badia vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+00.09) und Loic Meillard (+00.26) aus der Schweiz. Dahinter liegt ÖSV-Athelt Fabio Gstrein (+00.36) als bester Österreicher in Schlagdistanz.
ÖSV-Fahrer Michael Matt (+00.91) verpasste knapp die Top-Ten und rangiert auf dem elften Platz. Marco Schwarz (+01.23) startet in den zweiten Durchgang von Rang 16 – Manuel Feller liegt mit 1.53-Sekunden Rückstand aktuell auf dem 20. Platz. Der zweite Lauf geht ab 13.30 Uhr über die Bühne.
Beitragsbild: GEPA