Franzose Vaast holt sich Gold im Surfen

Der aus Tahiti stammende Franzose Kauli Vaast hat sich mit einem nahezu perfekten Heat am Montag im Herrenwettbewerb der Surfer in Teahupo’o auf Tahiti Gold geholt.

Damit verwies er den australischen Tube-Riding-Meister Jack Robinson auf Silber. Der 22-jährige Vaast, der in Teahupo’o aufwuchs und an der perfekten Riffpassage einige der besten Wellen aller Zeiten erwischt hat, etablierte schnell seine Dominanz und gab sie nicht mehr ab.

Bei den Frauen holte sich die amerikanische Weltmeisterin Caroline Marks die Goldmedaille. Die Brasilianerin Tatiana Weston-Webb gewann Silber und Johanne Defay aus Frankreich Bronze.

Nachdem Teahupo’o letzte Woche zweifellos den besten Tag des olympischen Surfwettbewerbs lieferte, konnten die Wellen am Morgen des Finaltages die Erwartungen nicht erfüllen, mit seltener Dünung und tückischen Winden. Doch im Laufe des Tages verbesserten sich die Bedingungen und die Herrenfinale wurden in sauberen Barrels am „End of the Road“, wie Teahupo’o auch genannt wird, ausgetragen.

Vaast, der einen Vokuhila-/Irokesen-Haarschnitt von seinem jüngeren Bruder trug, war der erste, der durch eine lange, tiefe Röhre ritt und 9,5 von 10 Punkten erreichte. Er löste auf den Zuschauerbooten im Kanal und in einer kleinen Fanzone Jubel aus.

Robinson folgte mit einer etwas kleineren Version, kam aber wieder heraus, nachdem die Welle einen Schwall Wasser und Luft in den Kanal gespuckt hatte, und erreichte 7,83 Punkte.

Vaast gelang eine weitere hervorragende Punktzahl (8,17) für einige scharfe Kurven, was ihm die nahezu perfekte Punkteanzahl von insgesamt 17,67 bescherte.

Gold-Favorit Gabriel Medina aus Brasilien war in einem Halbfinale, in dem er zu wenige brauchbare Wellen vorfand, am Australier Robinson gescheitert.

