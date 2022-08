Fraser-Pryce siegt in Monte Carlo mit Weltjahresbestzeit

via

100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce hat ein weiteres Mal ihre Topform bewiesen. Die Jamaikanerin war beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo am Mittwoch in 10,62 Sekunden nicht zu schlagen und sorgte für eine neue Weltjahresbestzeit. Für die 35-Jährige war es zudem bereits der dritte Lauf unter 10,70 Sekunden innerhalb einer Woche.

Die Kenianerin Faith Kipyegon, Doppel-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin über 1500 m, scheiterte nur um 30 Hundertstel am Weltrekord. In 3:50,37 Minuten erzielte die 28-Jährige dennoch die zweitbeste Zeit der Geschichte. Nur die Äthiopierin Genzebe Dibaba war 2015 an gleicher Stelle schneller gewesen.

