Frauen-Bewerb im Skifliegen neu angesetzt

Das Frauen-Skifliegen in Vikersund ist nach langem Warten vor Schlussspringerin Nika Prevc abgebrochen und für Samstagnachmittag neu angesetzt worden.

Bereits vor Weltrekordhalterin Prevc hatte es mehrere windbedingte Pausen gegeben. Die 21 gesprungenen Athletinnen hatten aufgrund der stark wechselnden Verhältnisse bei großen Weitenunterschieden riesige Luken- und Windkompensationen zu verzeichnen.

Lisa Eder flog im letztlich nicht gewerteten Durchgang mit 202 m und auch zuvor im Probeversuch als erste Österreicherin über die 200er-Marke. Seriensiegerin und Doppelweltmeisterin Prevc hatte am Freitag im Training mit zweimal 236 m einen neuen Weltrekord aufgestellt. Am Sonntag ist noch ein zweiter Bewerb geplant. Auch die Männer sind an beiden Tagen in Vikersund im Einsatz.

(APA)

Bild: GEPA