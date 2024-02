Frauen-Super-G im Fassatal abgesagt

Wegen der großen Menge an Neuschnee ist der erste von zwei Weltcup-Super-G der Frauen in Val di Fassa abgesagt worden. Die Organisatoren in den Dolomiten sollen so mehr Zeit bekommen, die Piste für das zweite Rennen am Sonntag vorzubereiten (11.00 Uhr).

In dieser alpinen Ski-Disziplin ist die kleine Kugel derzeit noch heiß umstritten, die Steirerin Cornelia Hütter hat als Zweite nur fünf Zähler Rückstand auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Nach dem Fassatal folgen noch jeweils ein Super-G in Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm.

(APA)

Bild: GEPA