Fredl tippt die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2021/22

Endlich wieder Bundesliga! Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga startet am Freitag mit dem Schlager zwischen Sturm Graz und Meister Red Bull Salzburg. Auch in dieser Saison gibt unser Orakel Alfred “Fredl” Tatar wieder seine Tipps ab.

Im Auftaktspiel tippt Fredl auf einen Sieg der Salzburger bei Sturm. Am Samstag sagt Fredl Siege für Altach und Rapid voraus, das Herzog-Debüt bei der Admira endet in einem Remis. Im Kärnter Derby am Sonntag siegt der WAC laut unserem Orakel gegen Aufsteiger Klagenfurt, außerdem feiert die SV Ried einen Auftaktsieg gegen die Austria.

So tippt Fredl die 1. Runde:

