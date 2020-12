Fredl tippt die 11. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 11. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21 abgegeben!

Fredl tippt am Samstag auf einen Sieg 2:0-Heimsieg des SK Sturm Graz gegen die Admira. St. Pölten vs. Hartberg und Ried vs. Altach trennen sich mit einem Remis.

Am Sonntag tippt Fredl auf ein 1:1-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und der WSG Tirol. Der Wolfsberger AC feiert einen Heimsieg gegen die Austria. Im Spitzenspielt zwischen Salzburg und LASK tippt Fedl auf ein 1:1.

So tippt Fredl die 11. Runde:

