Fredl tippt die 14. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 14. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21 abgegeben!

Keine Runde ohne Fredl seine Tipps! In der 13. Runde hat er ja einige Treffer gelandet – die Tendenz stimmt also.

Orakel Fredl sieht in seiner Kristallkugel für die 14. Runde kein Unentschieden: Die Austria, der SK Sturm Graz und Rapid Wien werden laut unserem Sky-Experten am Dienstag als Sieger vom Platz gehen. Bei den Spielen am Mittwoch wird der SCR Altach in Tirol einen 1:0-Auswärtserfolg einfahren, Salzburg hat mit Aufsteiger Ried keine Probleme und der WAC wird sich gegen den LASK mit 2:0 durchsetzen.

So tippt Fredl die 14. Runde: