Fredl tippt die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2021/22

Die Winterpause ist wieder vorbei und der Ball rollt wieder in der ADMIRAL Bundesliga! Da dürfen natürlich die Tipps von Sky-Experte Alfred Tatar nicht fehlen. Bereits am Freitag kehrt die heimische Liga mit dem Schlagerspiel SK Rapid Wien gegen FC Red Bull Salzburg zurück (ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein) .

Unser Orakel hat sich die 19. Runde in seiner Kristallkugel angeschaut: Im Spitzenspiel zwischen Rapid und Salzburg werden sich die Bullen mit einem 2:1-Auswärtserfolg durchsetzen. Am Samstag gibt es laut „Fredl“ ein Remis zwischen Altach und der Austria, Wolfsberg gewinnt in Ried.

Am Sonntag feiert die WSG einen 2:1-Sieg über Sturm Graz, Hartberg und die Admira trennen sich mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden und der LASK gewinnt klar gegen Aufsteiger Klagenfurt.