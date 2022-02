Fredl tippt die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2021/22

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga abgegeben! Wer schafft den Sprung in die Meistergruppe und welches Team muss sich mit der Qualifikationsgruppe zufrieden geben?

Sollten die Tipps von Fredl aufgehen, erwartet uns eine spannende letzte 22. Runde. Unser Sky-Orakel tippt u.a. einen Heimsieg des LASK gegen Salzburg, ein 2:2-Remis zwischen Klagenfurt und der SV Ried und der SK Rapid wird einen 2:1-Auswärtserfolg bei der WSG einfahren.

Hinweis: Wegen Corona-Ausfällen bei Salzburg: Das Spiel LASK vs. Salzburg wird am kommenden Mittwoch, den 2. März (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria) stattfinden.

So tippt Fredl die 21. Runde:

