Fredl tippt die 28. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 28. Runde der tipico Bundesliga abgegeben!

Unser “Orakel” tippt in der Qualifikationsgruppe am Dienstag auf einen Sieg der Austria, die SV Ried wird in St. Pölten ebenfalls drei Punkte einfahren und Hartberg gegen Altach endet mit einem 1:1-Remis.

In der Meistergruppe am Mittwoch feiert der SK Rapid Wien einen Auswärtserfolg in Tirol, der LASK und Sturm trennen sich mit einem 2:2 und Salzburg wird einen klaren Sieg gegen den WAC feiern.

So tippt Fredl die 28. Runde: