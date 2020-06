Fredl tippt die 28. Runde in der Tipico Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat wieder seine Tipps abgegeben. Unser “Orakel” sagt eine wahre Torflut und kein einziges Unentschieden in der 28. Runde der tipico Bundesliga voraus. Gleich 26 Treffer sollen in den sechs Partien am Wochenende fallen.

In der Qualifikationsgruppe gibt es laut “Fredl” Siege für die Admira, Mattersburg und die WSG Tirol. In der Meistergruppe glaubt Tatar an drei Punkte für Salzburg, Rapid und den LASK.

Die Tipps der 28. Runde im Überblick

























Mit dem Fredl-Chatbot kannst du jetzt dein Wissen über die tipico Bundesliga unter Beweis stellen. Mit Fredl könnt ihr auf alle Ergebnisse der Runde tippen sowie im Top-Spiel die Leistungen der Mannschaften bewerten und den besten Spieler jedes Teams wählen. Für regelmäßiges Mitmachen und richtiges Tippen könnt ihr tolle Preise gewinnen.