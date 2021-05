Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 29. Runde der tipico Bundesliga abgegeben!

Unser “Orakel” tippt in der Qualifikationsgruppe am Samstag auf Siege für die Austria, Hartberg und St. Pölten. In der Meistergruppe am Sonntag feiert Rapid Wien einen Heimsieg gegen den WAC, während der LASK die WSG Tirol schlägt. Der designierte Meister Red Bull Salzburg gewinnt laut “Fredl” auswärts beim SK Sturm.

So tippt Fredl die 29. Runde: