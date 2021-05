Fredl tippt die 32. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 32. Runde der tipico Bundesliga abgegeben!

Unser “Orakel” tippt in der Qualifikationsgruppe am Freitag auf einen Hartberger Sieg und eine Niederlage der Austria, wodurch sich die Hartberger im Schlussspurt noch Platz sieben sichern würden.

In der Meistergruppe am Samstag beendet laut “Fredl” Salzburg die Saison mit einem Heimsieg gegen die WSG, für Rapid Wien und Sturm Graz gibt es am letzten Spieltag jeweils ein Remis – mit diesen Ergebnissen würde sich Rapid die Vizemeisterschaft vor Sturm sichern.

So tippt Fredl die 32. Runde:

Wie lauten deine Tipps?