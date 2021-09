Fredl tippt die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2021/22

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga abgegeben!

Das Orakel sagt einen torreichen Samstag voraus, mit Siegen von Rapid und WSG Tirol. Besonders die Partie in Wolfsberg soll besonders spannend werden! So soll es laut Fredl auch am Sonntag weitergehen mit Siegen von Altach, LASK und Klagenfurt.

So tippt Fredl die 7. Runde:

