Freiburg greift mit Rückenwind im EL-Achtelfinale an

Nach dem 2:2 gegen Bayern München geht der SC Freiburg am Donnerstag (21.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem Sky X-Traumpass) mit viel Selbstvertrauen in das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gegen den englischen Fußball-Spitzenclub West Ham United. Im Breisgau will das Team um ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch den Grundstein für den erstmaligen Einzug in ein EL-Viertelfinale legen. Die Titelfavoriten Liverpool und Leverkusen hoffen ebenfalls auf eine gute Ausgangsposition.

„Für uns ist wichtig, dass wir uns nicht hinten reindrängen lassen. Dass wir mutig sind, wie gegen Bayern. Wir haben auch Qualität“, sagte Trainer Christian Streich. Schon in der Gruppenphase trafen der SC Freiburg und West Ham zweimal aufeinander. Die Londoner gewannen jeweils knapp mit 2:1 und 1:0 und setzten sich in der Gruppe vor dem derzeit Neunten der deutschen Bundesliga durch.

Für diesen möchte Gregoritsch nach seinem entscheidenden Tor in der Verlängerung im Play-off gegen Lens wieder für Schlagzeilen sorgen, auch wenn er in vier der letzten fünf Spiele von der Bank kam. Neben Gregoritsch wird auch Junior Adamu im Kader der Freiburger stehen, Philipp Lienhart fehlt weiterhin verletzt, wie Streich am Mittwoch bestätigte.

Bereits davor (18.45) gastiert Bayer Leverkusen in Aserbaidschan bei Karabach Agdam. Die Werkself hat in der Liga schon zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayern München und will auch im Europacup auf Titeljagd gehen. „Es war schön, letztes Jahr im Halbfinale zu sein. Aber dieses Jahr wollen wir ein bisschen mehr“, sagte Trainer Xabi Alonso. Die sechsstündige Flugreise überstand Leverkusen schon in der Gruppenphase gut, nach dem 5:1 im Heimspiel folgte ein 1:0-Auswärtssieg. Der Gegner ist aber nicht zu unterschätzen, Karabach Agdam setzte sich im Play-off dramatisch in der Verlängerung gegen den portugiesischen Spitzenclub Sporting Braga durch.

Ebenfalls auf einen internationalen Titel hofft Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Die Engländer gastieren bei Sparta Prag (18.45), die im Play-off Galatasaray Istanbul aus dem Bewerb kegelten. Ein paar Tage vor dem Ligakracher gegen Manchester City am Sonntag wartet auf den großen Favoriten der tschechische Rekordmeister. Dazu gab es am Mittwoch erfreuliche Nachrichten für den Premier-League-Spitzenreiter, Torjäger Mohamed Salah kehrte nach zweiwöchiger Verletzungspause ins Training zurück.

Für Liverpool ist die Europa League auf der Abschiedstournee von Klopp eine weitere Gelegenheit auf einen Titelgewinn. Nach dem Triumph im Ligapokal haben die „Reds“ auch in der Premier League und im FA Cup gute Karten.

(APA) / Artikelbild: Imago