VIDEO: Freiburg-Legionär Gregoritsch dreht gegen Piräus auf! Hattrick innerhalb von 33 Minuten

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch hat am Donnerstagabend in der UEFA Europa League im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus bereits in der ersten Hälfte einen lupenreinen Hattrick erzielt. Der 29-jährige Stürmer benötigte 33 Minuten (3., 8., 36.) für seinen Dreierpack. Zudem hat Gregoritsch den Treffer von Kiliann Sildillia (42.) vorbereitet.

