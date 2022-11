„Freiheit und Vertrauen“ – WSG-Spieler über „Konstante“ Silberberger

via

via Sky Sport Austria

Thomas Silberberger ist seit bald zehn Jahren Trainer der WSG Tirol. In dieser Saison zeigt er erneut, dass er immer wieder ein Ass im Ärmel hat.

Valentino Müller erklärt sich die „Konstante“ Silberberger aufgrund des Fokus auf die Stärken der Spieler. Viel Freiheit und Vertrauen gibt der Trainer seinen Spielern. Für Thomas Sabitzer ist das Händchen für Leihspieler und Transfers das Erfolgsgeheimnis des 49-jährigen.

Mit drei Siegen in Folge in der Bundesliga konnte er den Clubrekord einstellen. 14 Runden – 20 Punkte – sieben Zähler mehr als zu diesem Zeitpunkt in der Vorsaison – alles gut im Hause Silberberger.