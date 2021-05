via

Beim Tennis-Grand-Slam Turnier in Paris sind in der Anfangsphase bis zu maximal 1.000 Zuschauer pro Platz erlaubt.

Auf den Rängen jedes Courts in Roland Garros dürfen 35 Prozent der Sitzplätze besetzt sein, erklärte Sportminister Jean-Michel Blanquer am Sonntag dem Fernsehsender France 3. Mit 9. Juni, wenn die Viertelfinali beginnen, wird auf 65 Prozent, maximal 5.000 Fans, erhöht. Das Turnier beginnt am 30. Mai.

