French Open: Haas übersteht Qualifikation

Nach Jurij Rodionov hat am Freitag auch Barbara Haas die dritte Runde der Qualifikation bei den French Open überstanden. Die 24-jährige Oberösterreicherin besiegte die Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach 1:38 Stunden und auch einer Regenunterbrechung im ersten Satz mit 6:4,7:5.

Sie ist erstmals in Paris und zum dritten Mal im Hauptfeld bei einem der vier Tennis-Grand-Slam-Turniere dabei und hat damit zumindest 60.000 Euro Preisgeld brutto sicher.

Haas hatte zuletzt dank vieler Absagen den Sprung in den Hauptbewerb der US Open geschafft – eine Qualifikation hatte es in New York ja nicht gegeben. Sie hatte sich dann der späteren Finalistin Viktoria Asarenka (BLR) mit 1:6,2:6 klar beugen müssen. Beim ersten Major-Auftritt in der “main draw” hatte sie sich vor vier Jahren in New York qualifiziert, war dann aber Timea Babos (HUN) knapp unterlegen. Haas kämpft also nun in Paris um ihren ersten Hauptrunden-Sieg bei einem Major-Turnier, ihre Gegnerin sollte noch im Lauf des Freitag bekannt werden.

Jurrj Rodionov feiert sein Debüt im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers gegen einen Lokalmatador. Rodionov trifft erstmals überhaupt auf den Franzosen Jeremy Chardy. Der 33-jährige Chardy ist als Nummer 64 im ATP-Ranking freilich klarer Favorit gegen den zwölf Jahre jüngeren Niederösterreicher. Rodionov ist aktuell 169. in der Weltrangliste.

(APA)

Bild: GEPA