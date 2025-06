French-Open-Siegerin Gauff unterliegt in Berlin Qualifikantin

Coco Gauff hat ihr erstes Match nach ihrem Triumph bei den French Open verloren. Die US-Amerikanerin verpatzte ihren Saisonstart auf Gras und unterlag am Donnerstag im Viertelfinale des WTA-Tennisturniers in Berlin der chinesischen Qualifikantin Wang Xinyu 3:6,3:6. Nach verlorenem ersten Satz ging Gauff im zweiten mit 3:1 in Führung, machte danach aber kein Game mehr.

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka, die in Paris das Finale gegen Gauff verloren hatte, steht nach einem 6:2,7:6(6) gegen die Schweizerin Rebeka Masarova dagegen im Viertelfinale.

Beim ATP-Turnier in Halle war für Andrej Rublew im Achtelfinale Endstation. Der Russe, der am Dienstag den Steirer Sebastian Ofner bezwungen hatte, unterlag dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry in drei Sätzen.

(APA)/Beitragsbild: Imago