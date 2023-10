Freund kündigt Vertragsgespräche mit Müller an

Sportdirektor Christoph Freund hat sich zudem zur Zukunft von Thomas Müller geäußert: „Ein Thomas Müller ist einfach FC Bayern München die letzten zehn bis zwölf Jahre“, sagte der Funktionär vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 am Sky-Mikro.

„Jetzt ist die Situation ein bisschen schwieriger für ihn, weil er nicht so oft auf dem Platz steht.“ Seine Professionalität sei dennoch „beeindruckend. Er ist ein extrem wichtiger Bestandteil von der Mannschaft und wird auch noch ganz wichtig sein“, ergänzte der Funktionär.

Wollen die Bayern verlängern? „Ja, wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen“, betonte Freund. Des hängt auch von Thomas ab, wie seine Zukunftsplanungen sind. Wir wissen, was wir von Thomas haben und er weiß, was er vom FC Bayern hat.“

(skysport.de) / Bild: Imago