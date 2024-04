Freund mit klarer Aussage zur Tuchel-Zukunft!

Nach dem blamablen Bayern-Auftritt in Heidenheim hat sich FCB-Sportdirektor Christoph Freund eindeutig zur Zukunft von FCB-Trainer Thomas Tuchel geäußert.

Es ist der nächste krachende Tiefschlag für den FC Bayern. In Heidenheim kassierte der deutsche Rekordmeister bereits die fünfte Niederlage in den letzten zwölf Bundesliga-Spielen und hat nun 16 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Nach der Partie zeigte sich Bayern-Sportdirektor Christoph Freund schockiert von der erneuten Pleite.

„Nach dem Spiel muss jeder in den Spiegel schauen und sich fragen, ob man alles gegeben hat. Es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in Heidenheim in der zweiten Halbzeit drei Tore kassieren nach einer 2:0-Führung. Jeder Einzelne muss sich da hinterfragen und das können wir nicht akzeptieren so“, meinte Freund.

Garantie für Tuchel

Dennoch wird der Rekordmeister definitiv mit Thomas Tuchel als Trainer ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) gehen. „Ja, zu hundert Prozent, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen“, sagte Freund auf eine entsprechende Frage am Sky-Mikrofon

Tuchel probiere alles, „dass er Energie reinbekommt“. Die Champions League ist die letzte Chance auf einen Titel für die Bayern. „Wir wissen alle, dass wir es anders können und müssen“, sagte Freund.

