Freund reagiert auf Ilzers VAR-Kritik: „Würden uns nie anmaßen, über Drittvereine zu sprechen“

Vor einer Woche sorgte Sturm-Coach Christian Ilzer mit seiner Kritik am VAR für Aufsehen. Ilzer bemängelte in seiner Wutrede, dass Meister Red Bull Salzburg oft von VAR-Entscheidungen profitiere und es demzufolge für die Verfolger wie Sturm schwer sei, an den Salzburgern dranzubleiben.

Eine Woche später hat Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview auf die Worte des Sturm-Trainers reagiert. „Grundsätzlich gibt es immer wieder strittige Entscheidungen. Wir wollen die Spiele so fair wie möglich gestalten, aber es gibt in Österreich und weltweit immer weider Diskussionen über Entscheidungen. Das gehört auch zum Fußball dazu“, sagte Freund.

Konkret angesprochen auf VAR-Kritik von Sturm-Coach Ilzer in Richtung Salzburg sagte Freund: „Es war sicher aus der Emotion heraus. Grundsätzlich würden wir uns nie anmaßen über Drittvereine zu sprechen, wenn es gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es war jetzt so und das lasse ich mal dahingestellt.“

