Freund spricht über Chelsea-Gerüchte: „Man soll nie etwas ausschließen“

via

via Sky Sport Austria

Christoph Freund soll beim FC Chelsea ganz oben auf der Wunschliste für den Posten des Sportdirektors stehen. Im Sky-Interview nach dem 1:1 beim FC Chelsea hat sich der Salzburg-Sportdirektor zu den Gerüchten geäußert.

„Mit Chelsea habe ich immer wieder mal einen Austausch gehabt. Wir haben vor ein, zwei Monaten öfter gesprochen, weil sie an Sesko interessiert waren“, sagte Freund und erklärte weiter: „Die neuen Besitzer sind interessiert, wie wir das mit jungen Spielern machen, wie wir sie in die erste Mannschaft integrieren. Das macht man mit anderen Vereinen aber auch immer wieder – that´s it“, sagte Freund.

Freund vermeidet Bekenntnis zu Salzburg

Auf Nachfrage, ob er konkretesInteresse von Chelsea spüre, wich Freund aus: „Chelsea ist gerade ein riesiger Verein im Umbruch. Was die nächsten Wochen und Monate passiert, kann ich nicht genau sagen.“

Ein klares Nein in Richtung Chelsea konnte der begehrte Salzburger Sportdirektor nicht geben und hielt sich bedeckt. „Man soll im Fußball nie etwas ganz ausschließen und Chelsea ist so ein riesiger Verein. Aber ich bin Sportdirektor in Salzburg und mir macht es Riesenspaß.“