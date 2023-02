Freund über Cup-Aus: „Klar, dass das irgendwann passieren wird“

via

Liga-Rückkehr nach dem Cup-Aus: Noch vor dem ersten Bundesligaspiel des Jahres musste der FC Red Bull Salzburg ein enttäuschendes Out gegen den SK Sturm Graz hinnehmen. Vor dem Duell gegen Austria Lustenau (JETZT LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 2) spricht Sportdirektor Christoph Freund über den frühen Rückschlag sowie die Konkurrenz um den Meistertitel.

„Es war natürlich bitter, aber ganz ehrlich: Für mich war es klar, dass das irgendwann wieder passieren wird. Wir waren enttäuscht, aber es geht weiter“, resümiert der Salzburg-Funktionär das Ausscheiden im Elfmeterschießen.

Die Grazer sieht Freund auch als formstarken Konkurrenten fürs Frühjahr an: „Ich bin überzeugt, dass es ein intensives, hartes Frühjahr wird. Sturm Graz ist eine Mannschaft, die es sehr gut macht, das Momentum auf ihrer Seite hat. Aber unser Ziel ist es, wieder den Titel nach Salzburg zu holen. Man muss sich das verdienen über die ganze Saison.“

Auch ohne den abgewanderten Leeds-Profi Maximilian Wöber peilt Salzburg den zehnten Ligatitel in Serie an: „Es ist ein gewisses Risiko, aber das sind wir immer gegangen und das werden wir auch in Zukunft gehen. Darum sehe ich das Ganze auch als Chance für die Mannschaft“, verteidigt der Sportdirektor den Wechsel des Abwehrspielers.

