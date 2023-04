Freund über Ex-Salzburg-Trainer Schmidt: „Mich wundert es jetzt nicht, dass sein Weg so erfolgreich weitergegangen ist“

via

via Sky Sport Austria

Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt trifft heute mit seinem Klub Benfica Lissabon im Viertelfinal-Rückspiel im San Siro auf Inter Mailand. In Mailand brauchen Schmidt & Co. ein Wunder, um die 0:2-Heimpleite aus dem Hinspiel noch zu drehen und erstmals in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund blickt im Sky-Studio auf die Zeit von Roger Schmidt in der Mozartstadt zurück. Schmidt betreute die Salzburger von 2012 bis 2014 und wurde 2014 Meister und Cupsieger. „Roger war ein unglaublich guter Trainer – einer der besten, den ich je kennenlernen durfte. Mich wundert es jetzt nicht, dass sein Weg so erfolgreich weitergegangen ist“, so Freund.

Richard Kitzbichler, ehemaliger Co-Trainer von Roger Schmidt im Gespräch mit Sky